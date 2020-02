Luxemburgo indica time titular do Palmeiras com novo reforço e jovens

O Palmeiras terá novidades para a reestreia do Allianz Parque no próximo domingo. Em treino desta quinta-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo montou equipe titular como o novo reforço Matías Viña e os jovens Patrick de Paula e Gabriel Veron.

Em coletivo realizado na Academia de Futebol, o treinador mandou a campo um time principal com: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron, Luiz Adriano e Willian.

Viña, que ainda precisa ser regularizado no BID da CBF para atuar, assumiu a vaga de Victor Luiz; na outra lateral, Mayke herdou a vaga de Marcos Rocha, que se recupera de trauma no tornozelo direito.

No meio-campo, o jovem Patrick de Paula assume o lugar de Ramires, também fora por conta de trauma na coxa direita. Com Dudu suspenso, Veron assume vaga no ataque, formando trio com Willian e Luiz Adriano.

O time reserva de Luxemburgo contou com: Jailson, Gabriel Menino, Luan, Victor Hugo e Victor Luis; Bruno Henrique, Raphael Veiga e Alan; Gustavo Scarpa, Wesley e Luan Silva.

Gol uruguaio

Repetindo seu primeiro treino com o grupo, Viña balançou as redes na atividade desta quinta-feira. O lateral acertou cabeçada após cruzamento de Zé Rafael.

O Palmeiras volta a campo no domingo, em duelo contra o Mirassol às 16h (Brasília), válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida marca a reestreia do Allianz Parque, que agora conta com gramado sintético.