Luxemburgo esboça time titular do Palmeiras para o clássico contra o Santos

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol, na tarde desta quarta-feira, visando ao clássico contra o Santos, neste sábado, às 16h no Pacaembu.A atividade foi aberta à imprensa, que pôde acompanhar o time titular que o técnico Vanderlei Luxemburgo esboçou para a partida do fim de semana.

O Verdão deve ir a campo com: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Já o time reserva foi escalado com: Jailson; Emerson Santos, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula e Ramires; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Rony; Gabriel Veron. Os laterais-direitos Marcos Rocha e Mayke seguem em trabalho de recuperação de lesão e são prováveis desfalques para o clássico. Com isso, Gabriel Menino deve ocupar a vaga mais uma vez.

Titular contra o Guarani e com contrato renovado até 2023, Raphael Veiga parece ter conquistado a posição de meia-armador. Contestado em 2019, o jogador de 24 anos fez boas atuações na atual temporada e deixou Lucas Lima no banco no coletivo desta quarta-feira.

Sem jogar desde a vitória contra a Ponte Preta, Ramires treinou pelo terceiro dia consecutivo. O volante, que se recupera de um problema no joelho direito, participou normalmente das atividades na Academia de Futebol, mas integrou a equipe reserva do Verdão, enquanto Bruno Henrique foi o titular.

Grande contratação do Palmeiras em 2020, Rony espera ser relacionado para a partida de sábado. O atacante, que treinou aberto pelo lado esquerdo ofensivo do time reserva, precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira para ser inscrito no Campeonato Paulista e, consequentemente, poder participar do clássico. O ex-jogador do Athletico-PR será apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira.

