Luxemburgo elogia Lucas Lima e lamenta lesão de Luan Silva

Em entrevista coletiva concedida após o empate entre Palmeiras e Ferroviária, o técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre o desempenho de seus jogadores. Com foco na Libertadores, o comandante do Verdão deu oportunidade a atletas que têm ficado no banco de reservas.

Ainda que o resultado não tenha sido positivo, o treinador viu com bons olhos o desempenho da equipe, principalmente o de Lucas Lima: “Acho que estamos com um trabalho bom, colocando todos para jogar. Se você não consegue ganhar, melhor empatar do que perder. Taticamente a equipe se portou muito bem. Gostei muito do Lucas hoje, foi o meia que a gente quer, que ache a frente”.

Por outro lado, Luxa lamentou a situação de Luan Silva, que foi substituído na primeira etapa com dores na coxa: “Uma pena o Luan. Mostrou um pouco a cara dele, um jogador de velocidade, muito forte. O tempo que ficou parado (por cirurgias) pagou o preço. O campo é mais pesado, solicita mais da parte muscular”.

O tropeço diante da Ferroviária manteve o Palmeiras na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, com 18 pontos. A equipe perdeu a oportunidade de ultrapassar o Santo André, que perdeu para o Oeste neste sábado.