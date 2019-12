Luxemburgo dá primeiro recado no Palmeiras: “Vamos brigar por títulos”

Novo técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo falou pela primeira vez como comandante do time. Em sua conta oficial no Twitter, o treinador se disse feliz por retornar ao Alviverde e que, sob seu comando, a equipe disputará títulos.

Luxemburgo assinou contrato de duas temporadas, até o fim de 2021, e chega para sua quarta passagem à frente do Palmeiras. Confira o vídeo:

Confira o que disse Luxemburgo em suas primeiras palavras como novo técnico do Palmeiras:

Um abraço a você torcedor palmeirense, um prazer muito grande estar falando com você novamente. Esse clube que me deu tantas alegrias e voltar a trabalhar no Palmeiras.

É uma honra, uma satisfação pessoal muito grande, de poder estar aqui. E, vamos trabalhar bastante, trabalhar. Tem uma frase que diz ‘nada resiste ao trabalho’, então nós vamos trabalhar e vamos para as competições. As competições estão aí para nós e com a grandeza que o Palmeiras tem e vai continuar tendo na elite do futebol sul-americano e mundial, é pra brigar por títulos.

Nós vamos brigar por títulos. Se nós vamos ganhar ou não a questão é de momento, mas que nós vamos brigar, vamos. Todas as competições que nós participávamos, nós vamos entrar para ganhar.

Então conto com você, meu centro-avante, que sempre colocou a bola para dentro, me ajudou a botar a bola para dentro, vai ser muito importante a sua participação junto com a equipe. Nós formamos um elo entre jogadores, comissão técnica, torcida, diretoria, formamos um Palmeiras juntos. Nós, juntos, somos muitos fortes. Então conto com vocês.

Um grande abraço, uma honra estar de volta ao Palmeiras.

