Luxemburgo aconselha Mano e defende Mattos no Palmeiras

Recém-anunciado como novo comandante do Palmeiras, Mano Menezes já está sofrendo aversão por parte da torcida. Bicampeão do Brasileirão como técnico do Alviverde, Vanderlei Luxemburgo, hoje à frente do Vasco, falou a respeito dos protestos e o momento conturbado vivido pelo clube paulista.

“O Mano precisa ganhar na estreia para espantar isso. O futebol brasileiro está muito complicado. Na minha opinião, é normal os torcedores criticarem jogadores, comissão técnica e dirigentes. O problema é que as coisas estão saindo do controle. Ninguém tem o direito de ameaçar a vida de outra pessoa. Isso é extrapolar”, contou, em rápida entrevista antes de palestrar na Brasil Futebol Expo, em São Paulo.

A torcida Mancha Alvi Verde também foi ao centro de treinamento nessa quinta para exigir a saída do diretor executivo do clube.

“Entendemos que o mal se mata arrancando a raiz. Não iremos parar até a raiz Alexandre Mattos sair”, escreveu a organizada em seus perfis oficiais nas redes sociais.

“Ele (Alexandre Mattos) é só o diretor executivo. Quando você está em um cargo como esse, é normal que algumas contratações deem certo e outras errado”, minimizou o treinador do Vasco.

Criticado na sua chegada ao Fluminense, em 2013, por ser um torcedor assumido do Flamengo, Vanderlei comparou essa situação com a agora vivenciada por Mano Menezes, que já comandou o Corinthians em duas ocasiões.

“O presidente do Fluminense não me queria. Na minha apresentação, eu confirmei que torcia para o Flamengo e isso causou desconforto. O que é um absurdo, pois eu sou, acima de tudo, um profissional sério. Atualmente, me dedico única e exclusivamente ao Vasco”, finalizou.

