Luxa estreia no Allianz credenciado por recordes e títulos no Palestra

Vanderlei Luxemburgo estreia pelo Palmeiras no Allianz Parque às 16 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em sua quinta passagem pelo clube alviverde, o técnico vem credenciado por recordes e títulos no antigo Estádio Palestra Itália.

Luxemburgo é o recordista de jogos (144) e vitórias (114) pelo Palmeiras no Palestra Itália – ele ainda tem 19 empates e apenas 11 derrotas, alcançando 83,6% de aproveitamento. Assim, supera o lendário Oswaldo Brandão, que acumulou 130 partidas e 96 triunfos pelo time alviverde no estádio.

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras conquistou seus dois últimos títulos paulistas no antigo Estádio Palestra Itália. Em 2008, o time alviverde superou a Ponte Preta na decisão e, em 1996, garantiu a taça de maneira antecipada ao bater o Santos.

No Allianz Parque, Luxemburgo atuou apenas como adversário do Palmeiras. Na Copa do Brasil 2015, pelo Cruzeiro, o treinador perdeu por 2 a 1 e ainda tomou uma trombada de Dudu na beirada do campo. No Campeonato Brasileiro 2019, pelo Vasco, empatou por 1 a 1.

Vanderlei Luxemburgo dirigiu o Palmeiras no Estádio Palestra Itália pela 144ª e última vez no dia 14 de junho de 2009. Pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde ganhou por 3 a 1 do Cruzeiro, com gols marcados pelo zagueiro Marcão e pelo atacante Keirrison (2).