Luxa elogia evolução de Lucas Lima no Palmeiras: “Melhorou bastante”

O técnico Vanderlei Luxemburgo está gostando evolução de Lucas Lima no Palmeiras. Neste domingo, o comandante do Verdão participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, e exaltou o progresso do meia, mas afirmou que ainda há aspectos a aperfeiçoar.

“Ele melhorou bastante, a parte física, está mais participativo no jogo. Claro que faltam algumas coisas que ele tem qualidade para botar para fora. E a gente vai incentivar para que ele possa colocar isso para fora”, declarou o treinador.

Luxemburgo ainda exemplificou um aspecto a ser desenvolvido pelo camisa 20. “Uma das coisas que ele precisa mudar é a rotação no jogo. Você tem que mudar a rotação, você não mantém o ritmo. Ele é um excelente jogador, excelente pessoa e está escutando. Se eu tiver que trocar, ele sabe que não está fora, desprezado do elenco. Ele é um jogador que pode acrescentar muito, pode crescer muito. Ele tem caixa para isso”, completou.

No ano passado, Lucas Lima viveu fase difícil no Palmeiras, sendo um dos principais alvos das críticas dos torcedores. Com Felipão como técnico, ele chegou a ser encostado e pouco utilizado, mas passou a ganhar mais oportunidades com a chegada de Mano Menezes.

Sob o comando de Luxa, Lucas Lima entrou em campo em todas as oito partidas da temporada, sendo seis como titular. Além disso, o meio-campista tem dois gols marcados. Na vitória deste domingo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, ele foi substituído durante o intervalo.