Luxa dá último treino no Brasil e viaja à Argentina nesta segunda

A segunda-feira será movimentada para o elenco comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Pela manhã, o grupo palmeirense trabalha na Academia de Futebol e, posteriormente, segue viagem para a Argentina, palco da estreia na Copa Libertadores, contra o Tigre.

No último domingo, os jogadores que participaram de pelo menos 45 minutos do clássico contra o Santos foram dispensados e apenas os reservas trabalharam na Academia de Futebol. Na atividade de segunda-feira, aberta à imprensa, todos estarão presentes.

A chegada da delegação palmeirense ao hotel que servirá como concentração em Buenos Aires está prevista para as 21h45 (de Brasília), com atendimento à imprensa. Na terça-feira, portanto, o último treinamento antes do jogo contra o Tigre ocorre na Argentina.

A estreia do time alviverde na Copa Libertadores está marcada para as 19h15 (de Brasília) desta quarta, no acanhado Estádio Monumental Victoria, pelo Grupo B. Completam a chave o tradicional Bolívar e o paraguaio Guaraní, algoz do Corinthians.

