Luxa critica expulsão de Dudu: “Baita de uma bobagem”

O técnico Vanderlei Luxemburgo criticou a atuação da arbitragem após a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas. No segundo tempo, Dudu e João Paulo se desentenderam, discutiram e acabaram recebendo o segundo cartão amarelo e, consequentemente, sendo expulsos, fato que não foi muito bem digerido pelo comandante alviverde.

“Eu acho a expulsão do Dudu e do rapaz da Ponte Preta uma baita de uma bobagem. Não houve porrada, não houve briga. É coisa de jogo, de um falar uma coisa para o outro. Você jogando pelada nunca xingou ninguém? Achei uma bobagem prejudicar duas equipes para o próximo jogo. Se ele quer mostrar que manda no jogo, ele teria que marcar falta no Marcos Rocha”, afirmou Luxemburgo.

Neste sábado, Marcos Rocha e Ramires acabaram sendo substituídos ainda no primeiro tempo depois de se lesionarem. O primeiro, inclusive, chegou a ser carregado pelo goleiro Jailson rumo ao vestiário por não conseguir apoiar o pé direito no chão.

Apesar da vitória mesmo tendo de remendar o time antes dos 45 minutos iniciais acabarem, Luxemburgo externou alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados pelos seus jogadores neste início de temporada. Para o treinador do Palmeiras, sua equipe deu muito espaço para a Ponte Preta criar.

“É normal que a Ponte venha para cima, tem um atacante forte. O perigo é deixar o cara cruzar. Se não deixar cruzar, não tem jogada na área. É uma coisa que temos que treinar, não deixar a bola chegar, marcar mais em cima. A marcação começa lá com os atacantes adiantando”, completou Luxemburgo.