Luxa cita grandes objetivos e preocupação humana do elenco

À distância, Vanderlei Luxemburgo vem participando da preparação de seu elenco para a retomada do futebol, sem data para ocorrer. O técnico do Palmeiras ainda sonha com conquistas nesta temporada e, diante da pandemia de covid-19, conta que o elenco ficou sensibilizado.

“Os jogadores vão treinar, porque temos objetivos grandes no Palmeiras. Tendo objetivos grandes, não podemos perder tempo”, disse o técnico. “Queremos nesse ano melhorar e ganhar alguma coisa”, declarou Luxemburgo, disposto a voltar a conquistar títulos de expressão.

O Palmeiras fechou acordo com o departamento de futebol profissional para uma redução de 25% nos salários registrados em carteira nos meses de maio e junho. Funcionários de outros departamentos terão seus contratos suspensos temporariamente, mas o clube promete não demitir.

“Os jogadores entenderam o momento difícil do clube, sabendo que os funcionários poderiam ser sacrificados”, contou Luxemburgo. “Foram sensacionais. Tiveram uma conduta extremamente profissional e humana, de sensibilidade e parceria com o Palmeiras”, afirmou o técnico, generoso ao falar de seus pupilos.

“Parabéns aos jogadores, porque, quando convoquei para treinamento, ninguém se opôs. Inclusive, muitos solicitaram para treinar (na Academia de Futebol), mas não podemos. São muito profissionais. É um grupo fantástico, que está querendo construir alguma coisa junto com o Palmeiras e, juntos, somos mais fortes”, discursou Luxemburgo.