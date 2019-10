Luiz Adriano tem lesão confirmada pelo Palmeiras

Artilheiro na era Mano Menezes, Luiz Adriano teve lesão confirmada pelo departamento médico do Palmeiras. O atacante realizou exames e uma contusão no músculo adutor da coxa direita foi constatada nesta quinta-feira. Ainda não foi divulgado o tempo de recuperação do atleta.

Na noite desta quarta-feira, o Verdão visitou o Santos e foi derrotado por 2 a 0. Aos 24 minutos da primeira etapa, o centroavante sentiu um desconforto e pediu para ser substituído.

Com Luiz Adriano inativo para o jogo deste sábado, contra o Botafogo, Mano Menezes terá problemas para escalar seu sistema ofensivo. Isso porque Willian foi expulso na Vila Belmiro e também será desfalque. Frente a isso, o treinador deve optar entre Borja e Deyverson, que cumpriu suspensão automática e volta a ser opção.

