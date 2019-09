Luiz Adriano brilha, Palmeiras bate Flu e vê líder a três pontos

O Palmeiras diminuiu a diferença em relação ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Na estreia de Mano Menezes no Allianz Parque, trajado com novo uniforme, o time alviverde contou com gols de Luiz Adriano para vencer o Fluminense por 3 a 0 e passou a somar 18 partidas no torneio.

Com 36 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no terceiro lugar da tabela, atrás apenas de Flamengo (39) e Santos (37). Já o Fluminense, em situação delicada, contabiliza 15 pontos e figura na 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento do torneio.

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Às 16 horas de domingo, no Estádio Mané Garrincha, o Fluminense pega o Corinthians.

O Jogo – O Palmeiras foi superior no começo da partida e deu um susto no Fluminense ainda nos primeiros instantes. Luiz Adriano recebeu de Dudu e tocou para Gustavo Scarpa. O meia avançou pela direita e, de dentro da área, chutou cruzado para defesa de Muriel.

O time mandante manteve a superioridade e inaugurou o marcador aos 8 minutos da etapa inicial. Em jogada pelo lado esquerdo do gramado, Diogo Barbosa recebeu de Willian e acertou a trave Fluminense. No rebote, a bola encontrou Luiz Adriano e terminou nas redes.

A equipe alviverde perdeu grande chance de aumentar com Gustavo Scarpa, que recebeu livre de Luiz Adriano, mas demorou para finalizar e parou em Muriel. Na única oportunidade do Fluminense, Paulo Henrique Ganso deixou João Pedro na cara de Prass e viu o companheiro bater para fora.

O Palmeiras conseguiu aumentar sua vantagem aos 12 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Dudu tabelou com Marcos Rocha pela direita, levou até o fundo e cruzou rasteiro. Bem posicionado, Luiz Adriano apenas completou para o gol de Muriel.

Apoiado por sua torcida no Allianz Parque, o Palmeiras chegou ao terceiro gol aos 17 minutos da etapa complementar. Do lado direito do campo, o lateral Marcos Rocha cruzou na medida para o inspirado Luiz Adriano marcar mais um gol, desta vez de cabeça.

Com seus jogadores abatidos, o Fluminense não conseguiu levar perigo ao gol de Fernando Prass e quase sofreu o quarto. Na última chance do Palmeiras, Diogo Barbosa desceu pela esquerda e cruzou para cabeçada firme de Willian, bem defendida por Muriel.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 FLUMINENSE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: Terça-feira, 10/09/2019

Horário: 21:00 (Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno(CBF-RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (CBF-RS)

Público: 27.956 pagantes

Renda: R$ 1.557.517.40

Cartão amarelo: Wellington Nem (FLU)

Gols:

PALMEIRAS: Luiz Adriano, aos 8 minutos do 1º Tempo, aos 12 e aos 17 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique (Thiago Santos), Felipe Melo e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Willian, Dudu e Luiz Adriano (Borja)

Técnico: Mano Menezes

FLUMINENSE: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton (Yuri), Ganso (Dodi) e Nenê; Wellington Nem (Marcos Paulo), Yony González e João Pedro

Técnico: Oswaldo de Oliveira