Lucas Lima via Felipão como bravo, mas já diz: “É um paizão”

São apenas nove dias de convívio com o elenco, mas Felipão já é o ‘paizão’ do grupo palestrino. No dia dos pais, o meia Lucas Lima falou sobre a imagem errônea que tinha do treinador pentacampeão do mundo.

“É muito pouco tempo de trabalho, mas se eu fosse falar diria que ele é um paizão mesmo. Todo mundo tinha essa imagem dele ser bravo, mas não é nada disso, é um cara muito divertido””, afirmou o camisa 20.

Neste domingo, Lucas Lima voltou a ter uma oportunidade como titular do Verdão. Apagado no primeiro tempo, assim como toda a equipe, o meia melhorou na segunda etapa e foi responsável direto pelo único gol do jogo, marcado por Deyverson.

“Fiquei feliz pelo resultado e pela minha partida. O professor pediu para a gente marcar muito forte e conseguimos fazer isso. Agora é dar sequência. “Estou me sentindo bem. A parada foi muito boa para mim, tenho feito grandes jogos depois dela. Estou feliz. Como falei, o grupo do Palmeiras é muito grande, tem excelentes jogadores. O professor disse que pretende usar todo mundo e tem demonstrado isso””, completou.

O Palmeiras retorna aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. A equipe volta a campo na próxima quinta, em duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, no Pacaembu.