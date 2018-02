Lucas Lima sente “sabor especial” e lembra saída polêmica do Santos

O meia Lucas Lima levou a melhor em seu reencontro com o Santos. Responsável por uma atuação consistente durante a partida disputada no Palestra Itália, o jogador celebrou o triunfo por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista e lembrou a saída polêmica da Vila Belmiro.

“Clássico sempre tem sabor especial, ainda mais contra uma ex-equipe. A gente quer sempre estar marcando, jogando bem. Mas o mais importante foi a vitória da equipe. Enfrentamos um grande adversário e saímos com o resultado positivo”, valorizou Lucas Lima.

O meia quase balançou as redes do Santos logo no começo da partida, pouco depois do gol marcado pelo zagueiro Antônio Carlos. Em cobrança de falta pelo lado direito, apesar de estar com pouco ângulo, ele conseguiu acertar a trave do gol defendido pelo ex-companheiro Vanderlei.

“Infelizmente, não entrou. Foi um pecado. Fui bater em direção ao gol, para a zaga chegar nela. Quase entrou direto. Mas é isso, futebol é assim. O importante é que a equipe teve uma concentração muito grande, junto com a nossa torcida. Foi muito bom”, declarou.

Bicampeão paulista com a camisa do Santos (2015 e 2016), Lucas Lima teve uma saída turbulenta da Vila Belmiro. Após ganhar no reencontro com o time praiano, o principal reforço do Palmeiras para 2018 lembrou o fim polêmico de sua estadia na Baixada Santista.

“Pressão, sempre vai ter por jogar em uma equipe de ponta. Recebi uma pressão a mais no fim do ano por tudo que estava acontecendo, por eles deixarem o meu contrato terminar e jogarem a responsabilidade nas minhas costas. Junto com a minha família, decidimos vir para cá e fui abraçado desde que cheguei. Estou feliz, vida nova”, disse o meia, bem recebido pelos ex-companheiros.

“É bom rever os amigos. Somos rivais hoje, mas já estive ao lado de cada um. Tenho um carinho grande, não vou ser hipócrita e dizer que não. Mas fico feliz por ter ganhado deles. Foi estranho, mas gostoso. Já falei que meu coração é verde. Quando entrei, me deu mais motivação jogar com casa cheia”, declarou o meia.

