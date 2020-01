Lucas Lima promete camisa do Palmeiras a Snoop Dogg

Por falar em #CraqueDoVerdão… chega mais, @snoopdogg! O nosso camisa 20 está te mandando uma camisa e carteirinha @AvantiPalmeiras para você assistir um jogo no Allianz Parque 👊#ITUxPAL #AvantiPalestra pic.twitter.com/60YbSs9F2X — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 23, 2020

Depois da goleada do Palmeiras sobre o Ituano, na quarta-feira, o rapper Snoop Dogg compartilhou, em seu Instagram, o vídeo do gol do Lucas Lima na partida, fato inusitado que pegou os torcedores palmeirenses de surpresa. Nesta quinta, foi a vez de o meio-campista retribuir o carinho, enviando a camisa utilizada por ele no jogo para o artista americano.

“Fala Snoop Dogg! Vi que você curtiu meu gol ontem, então queria estar te presenteando com a camisa do jogo e te agradecer pelo carinho e pela lembrança do gol”, disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do Palmeiras

O uniforme não foi o único presente do atleta para o astro. No mesmo vídeo, Lucas Lima também manda um cartão de sócio-torcedor, para que o rapper possa ter acesso total num futuro jogo do Verdão no Allianz Parque.

Muito criticado pela torcida na temporada passada, Lucas Lima causou boa impressão na estreia. Além de ter sido o responsável pela única finalização no gol da primeira etapa, o meio-campista aproveitou a falha do zagueiro adversário e acertou um lindo chute de chapa, marcando do segundo gol do Palmeiras na goleada por 4 a 0 diante do Ituano, em Itu.