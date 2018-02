Lucas Lima lembra gol contra rival e diz: “Derby é o maior clássico”

Lucas Lima irá disputar o maior clássico do estado de São Paulo pela primeira vez neste sábado, às 17h (de Brasília), em Itaquera. Acostumado a enfrentar o Corinthians, o meia vai jogar seu primeiro Derby, o maior confronto entre gigantes do futebol paulista.

“Creio que Palmeiras x Corinthians sempre foi (o maior clássico). Na época em que eu estava no Santos, a rivalidade entre Santos e Palmeiras aumentou bastante. Mas, no estado de São Paulo, sem dúvidas o maior é o Derby”, disse o camisa 20.

No geral, Lucas Lima tem recordações positivas de enfrentar o Corinthians. Em setembro do ano passado, o meia liderou o Santos na vitória sobre os corintianos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele abriu o placar na segunda etapa e, nos acréscimos, iniciou a jogada do gol que fechou o placar em 2 a 0 na Vila Belmiro.

“Vai ser totalmente diferente, outra casa, outra camisa, uma motivação muito maior. Sempre fiz grande jogos contra o Corinthians. Espero que eu possa estar em um dia inspirado junto com os meus companheiros”, completou.

Recordar é bom, mas nem tanto assim. Em 2017, o Palmeiras perdeu os três clássicos disputados contra o maior rival, mas nada que preocupe o maestro alviverde, que já venceu quatro, perdeu a mesma quantidade e empatou uma vez em seu duelo pessoal contra o Alvinegro.

“Eu não estava aqui (em 2017), não ouvi de nenhum jogador ainda (sobre as derrotas do ano passado). Não tem porque falar do passado. Se tivesse que falar do passado, iria lembrar do gol que eu fiz ano passado, no último jogo contra eles”, concluiu.