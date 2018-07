Lucas Lima faz ‘baita jogo’, mas tem sequência titular interrompida

Lucas Lima desagradou o Santos e deleitou Roger Machado e a torcida do Palmeiras. O meia teve a atuação elogiada pelo treinador, mas não poderá dar sequência à sua titularidade, já está suspenso do jogo contra o Atlético-MG, domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

“Sem dúvida, o Lucas fez um baita de um jogo. Correu muito, deu ritmo ao nosso time, pisou na área, algo que a gente sempre cobra dele. Mostrou muita intensidade. Foi o Lucas que a gente gostaria de ver”, afirmou o comandante.

“Quanto a sequência, ele está suspenso do próximo jogo por conta do terceiro cartão amarelo, mas o que queremos é vê-lo em alto nível, estando entre os titulares ou não. Foi muito bem contra o Santos e a gente sabe que ele pode ser assim sempre”, completou.

O camisa 20 marcou o primeiro gol alviverde contra o Peixe, e na comemoração, irritou os torcedores apontando seu número e nome na camisa. Apesar dos protestos, Lucas recebeu o cartão amarelo pelos gestos.

A celebração intensa se justifica não apenas pelo tento no clássico, mas pelo jejum. Foi apenas o terceiro gol do meia vestindo o manto alviverde. O último havia sido no dia 26 de abril, em vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, em La Bombonera.

Apesar de ter perdido Lucas Lima para o jogo diante do Galo, Roger Machado terá os retornos de Jailson, Luan, Moisés e Dudu. Não está definido se o goleiro retomará a sua titularidade, mas os camisas 10 e 7 certamente iniciarão jogando contra o Atlético-MG.

