Lucas Lima fala sobre ansiedade pelo título e revela surpresa com “gol que não aconteceu”

Muito próximo de conquistar seu primeiro Campeonato Brasileiro, Lucas Lima é um dos destaques do Palmeiras neste ano, mesmo não jogando tantas partidas por causa do rodízio feito pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, o meia destacou o desempenho impecável do Verdão, afirmando que o mais importante é controlar a ansiedade para conseguir a vitória diante do Vasco, próximo adversário da equipe no Campeonato Brasileiro.

“Sabemos que a situação do Vasco melhorou com a vitória diante do São Paulo, mas isso não muda nosso foco e nosso objetivo. Queremos a vitória e vamos buscar os três pontos para, enfim, comemorar o título. Nós somos o único time que depende apenas da próprias forças. Por isso temos que usar essa vantagem. O mais difícil é controlar a ansiedade, mas é fundamental para que a vitória aconteça neste fim de semana”, afirmou o jogador.

Caso o Palmeiras vença o Vasco, neste fim de semana, em partida válida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro, o clube alviverde conquistará seu décimo título do torneio, independente de outros resultados. Já em caso de empate ou derrota, o Verdão ficará com o troféu caso o Flamengo não consiga os três pontos diante do Cruzeiro, em jogo que será realizado em Minas Gerais.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Durante a coletiva, Lucas Lima também falou sobre a reação de parte da torcida que estava no estádio na última quarta-feira, quando o Verdão goleou o América-MG por 4 a 0. Em um determinado momento do jogo, alguns torcedores começaram a celebrar um suposto gol do Grêmio, que daria o título ao time paulista, mas que não tinha acontecido, já que o clube gaúcho perdeu por 2 a 0 para o Flamengo.

“Foi um pouco complicado. Uma parte da torcida comemorou, parecia que o Grêmio tinha realmente feito o gol. Só que quando a partida acabou, vi algumas pessoas meio quietas, meio olhando para baixo. Foi nesse momento que percebi que o Grêmio não tinha feito o gol. Mas faz parte, agora é ganhar no fim de semana e dar esse título à torcida”, comentou o meia em tom descontraído.

Neste momento, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 74 pontos, cinco a mais que o Flamengo, que está na segunda colocação e é o único time que pode tirar o título do clube alviverde. Para isso, a equipe carioca precisa vencer seus dois jogos, e o Verdão fazer, no máximo, um ponto nas duas últimas rodadas do torneio.

* Especial para a Gazeta Esportiva