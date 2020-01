Lucas Lima explica nova função no Palmeiras e elogia dupla com Veiga

Elogiado por Vanderlei Luxemburgo após a estreia do Palmeiras na Copa Flórida, Lucas Lima revelou uma nova função no time alviverde em 2020. A pedido de Luxa, o meio-campista terá mais encargos defensivos na nova temporada, ajudando os volantes a pressionar o adversário após a perda da posse.

“Sem dúvida, o professor pediu isso de mim. Essa marcação ele tem colocado nos treinos, esse perde e pressiona. Eu como jogador do meio de campo, mais perto dos volantes, sou quem mais tem que ajudar. Sem dúvidas estou tentando trabalhar isso nos treinamentos porque aí no jogo você faz com mais facilidade”, contou em entrevista aos canais ESPN.

“Ao mesmo tempo que ele (Luxemburgo) me passou muita confiança, também me cobrou bastante, acho que isso para mim é bom. Ele falou que depende de mim para jogar, para colocar o meu jogo. Jogar da forma que eu sempre joguei, mas com algumas obrigações”, seguiu o meia.

Lucas Lima também projetou um ano vitorioso para o Verdão em 2020. “Já tive o gosto de ser campeão aqui e sei como é bom, como é gostoso. Ano passado deixamos escapar, então esse ano é trabalho. O professor tem cobrado bastante intensidade nos treinos. Viemos aqui para essa pré-temporada, vem sendo muito trabalho e 1% de diversão praticamente”, revelou.

Por fim, o meio-campista comentou a parceira com Raphael Veiga. Meia de origem, Veiga atuou aberto pelo lado direito na estreia contra o Atlético Nacional. “Acho que ele ajuda muito na armação, eu particularmente gosto de jogar com mais um meia”, comentou.

“Ele (Veiga) pode vir para dentro, eu posso ficar na posição dele. Acho que a gente tem que entrosar ainda mais, para eu procurar o espaço dele, ele procura o meu espaço, e com o tempo a gente vai adquirindo isso e evoluindo como equipe”, finalizou o jogador do Verdão.