Lucas Lima espera retomar números no campeonato que o fez brilhar no Palmeiras

O meia Lucas Lima vai disputar seu segundo Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras e as recordações do primeiro ano são excelentes. Na última temporada, ele disputou o Paulistão, jogou 7 partidas pela Libertadores, três jogos da Copa do Brasil, mas foi no Campeonato Brasileiro em que o camisa 20 se destacou.

O meia foi quem mais jogou na campanha do decacampeonato brasileiro, tendo disputado 34 dos 38 jogos, com cinco gols marcados e três assistências anotadas. Neste ano, porém, o atleta disputou apenas 15 partidas, sem destaque e sem conseguir balançar as redes ou deixar os companheiros em condições de marcar. Assim, Lucas Lima espera retomar o bom desempenho de 2018 no campeonato em que viveu seu melhor momento no clube.

“Todo jogador gosta de jogar, e eu sempre vou respeitar a decisão da comissão técnica, mas claro que queria estar jogando e podendo ajudar dentro de campo, valorizo muito a confiança que o Palmeiras tem em mim e quero retribuir dentro de campo. Ano passado pude provar uso, tendo bons números e ajudando o Palmeiras na conquista do Brasileirão. Quero poder repetir aquele desempenho e ser importante para o clube”, afirmou o jogador.

Em 2019, Lucas disputou 13 jogos no Campeonato Paulista, mas apenas seis como titular e permanecendo os 90 minutos em campo. Ele ainda entrou em duas partidas na Libertadores, mas todas nos minutos finais, assim como nos outros sete duelos do Paulistão.

Fora das finais do Estadual, o Palmeiras teve 15 dias livres para treinar e se preparar para o jogo contra o Melgar, pela Copa Libertadores. O desempenho foi positivo, com goleada por 4 a 0. Agora, o Verdão foca na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19h (de Brasília), diante do Fortaleza.

“Tivemos um período importante para treinar e organizar a equipe da melhor forma possível, temos 3 disputas no ano e o time tem que estar encaixado pois certamente todos jogadores vão ter espaço devido à quantidade de jogos. Esse período foi muito importante para continuidade do ano”, concluiu.