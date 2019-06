Lucas Lima concede 1ª assistência no ano e desabafa: “Trabalhei calado”

A última partida do Palmeiras antes da pausa para a Copa América foi especial para Lucas Lima. O meia deu sua primeira assistência no ano – para Bruno Henrique fechar o placar no triunfo por 2 a 0 sobre o Avaí. Além disso, ele foi o único atleta escalado como titular por Felipão nos seis últimos jogos.

“Agradecer a Deus por esse momento. Agradecer também aos meus companheiros, que sempe confiaram e sabiam que uma hora ou outra as coisas iam virar, futebol é assim. Fico muito feliz por esse momento, não só o meu, mas do time em si. Estamos fazendo uma grande campanha, jogando com intensidade, do jeito que o professor sempre pede para nós, então estamos no caminho certo”, afirmou.

Na temporada passada, o meia participou de 34 jogos dos 38 jogos do Brasileirão, sendo 20 vitórias e 9 empates. Ele foi o atleta que mais atuou pelo Palmeiras no campeonato, sendo titular em 26 jogos. Ao todo, marcou 5 gols e deu 3 assistências.

“O futebol são momentos. Ano passado fiz um grande Brasileiro, um grande ano e conseguimos ser campeões brasileiros. Esse ano o Paulista não foi como queríamos e quando a fase está ruim, temos que respeitar o momento dos outros e eu fiz isso, fui para o banco, trabalhei ainda mais, em silêncio, e sabia que uma hora outra oportunidade ia surgir e eu ia agarrar”, completou.

Agora, o elenco do Palmeiras terá dez dias de folga antes de retomar os trabalhos na Academia de Futebol. A equipe fará alguns jogos-treinos antes de encarar o Internacional no Allianz Parque, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho.

