Lucas Lima celebra recepção no Palestra e é elogiado por Roger

Talvez a maior atração da primeira partida do Palmeiras em 2018, a estreia de Lucas Lima vestindo verde trouxe expectativa de como o meia seria recebido no Palestra Itália. Para quem esperava um torcedor ainda receoso, ficou surpreso com os aplausos ao atleta desde seu anúncio entre os titulares. Resultado: gol, assistência e uma ótima atuação na vitória palestrina.

“Estou muito feliz, minha família está presente. A torcida me recebeu muito bem. A melhor forma de retribuir o carinho é dentro de campo. Foi um momento que vai ficar para a minha vida. A equipe está de parabéns pela vitória “, afirmou Lucas Lima.

Não foi apenas a torcida alviverde que aplaudiu o desempenho de Lucas Lima. O técnico Roger Machado, em entrevista coletiva após o duelo, também teceu elogios ao novo camisa 20, e destacou o posicionamento do meia.

“Converso individualmente com vários atletas, e o Lucas está muito motivado desde o primeiro dia. Se tinha desconfiança, dissipou-se logo. Está se mostrando atento, disposto a fazer um bom ano e elevar o nível do seu jogo”, disse o treinador, antes de comentar sobre o posicionamento do atleta.

“Com o posicionamento de um jogador mais marcador, o Felipe, tenho dois jogadores que se posicionam lado a lado, junto dos atacantes no 4-1-4-1. Importante o posicionamento dele (Lucas Lima) defensivo para o adversário não chegar no nosso campo. Sem a bola, ele pode percorrer todo o campo, precisamos dele, para levar o time para frente com a bola”, completou.

Desde o primeiro minuto, Lucas Lima e Felipe Melo se destacaram como os melhores em campo. O estreante buscou a bola no campo defensivo e foi responsável por conduzir o time ao ataque. Além disso, o camisa 20 se destacou em momentos defensivos, como quando Victor Luis avançou e o meia cobriu o companheiro na lateral esquerda assim que o Santo André recuperou a bola.

