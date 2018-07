Lucas Lima contesta amarelo: “Bati no símbolo do maior campeão”

Responsável pelo gol do Palmeiras no empate contra o Santos, Lucas Lima foi um dos protagonistas da partida disputada na noite de quinta-feira. O meia, advertido pela comemoração, contestou o cartão amarelo aplicado pelo árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva, integrante do quadro da Fifa.

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Willian recebeu na ponta direita, carregou pelo meio e tocou para Lucas Lima finalizar com sucesso diante de Vanderlei. Com torcida única no Pacaembu, o ex-jogador do Santos bateu no peito e virou de costas para mostrar seu nome. Assim, acabou advertido com o terceiro amarelo.

“Ele (árbitro) falou: ‘Não comemora com a torcida’. Mas é torcida única, não tem o que eu fazer. Fui para o canto que estava virado. Era muita emoção, bati no símbolo do maior campeão do Brasil. Então, não entendi. Acho que ninguém entendeu”, afirmou o atleta ao Premiere.

Ganhador do Campeonato Paulista pelo Santos em 2015 e 2016, Lucas Lima deixou a Vila Belmiro de forma polêmica no final do ano passado. Ao afirmar que o Palmeiras é o “maior campeão do Brasil”, o meia de 28 anos de idade alfineta o ex-clube, que rivaliza pelo posto.

Questionado se considera especial balançar as redes do Santos, Lucas Lima assentiu. “É diferente, sim. Os primeiros jogos foram diferentes. Esse é o quarto. Então, já vai ficando natural”, declarou, em entrevista concedida no intervalo da partida.

Com o empate diante do Santos, o Palmeiras ficou com 20 pontos ganhos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 14ª rodada, sem o suspenso Lucas Lima, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Atlético-MG, no Allianz Parque.