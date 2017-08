Lesionado, goleiro Jailson desfalca Palmeiras por quatro semanas

Lesionado, o goleiro Jailson desfalcará o Palmeiras por aproximadamente quatro semanas. Assim, o veterano Fernando Prass reassume a condição de titular a partir do confronto com o Vasco, marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Brasileiro.

Jailson sofreu uma lesão no tendão do músculo do glúteo durante a decisão por pênaltis diante do Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na última quarta-feira. Exames realizados na quinta confirmaram a contusão do goleiro de 36 anos de idade.

Jailson assumiu a titularidade da meta palmeirense no confronto com o Flamengo de forma bem-sucedida. Desde que deixou Fernando Prass no banco de reservas, o goleiro participou de quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil e outro pela Libertadores, sempre sem derrotas.

O lateral direito Mayke (entorse no tornozelo), o zagueiro Mina (fratura no pé esquerdo) e o atacante Dudu (lesão muscular na coxa esquerda) também estão fora. Assim como o meio-campista Moisés, que receberá cuidados especiais por parte do departamento médico.

“Nós temos muitas baixas, devido a batalha campal que tivemos. Lógico que você perdeu o Dudu, por um tempo, o Mina, por um tempo ainda maior. O Moisés deu uma inchada no joelho, mas foi batida e no outro jogo já tem condição. Perdemos o Jailson, que também é por um tempo”, enumerou Cuca.

Diante da série de desfalques, uma provável escalação para o duelo com o Vasco tem Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique; Roger Guedes, Guerra (Raphael Veiga) e Keno; Deyverson.