Lesão de Prass e suspensão de Jailson abrem espaço para Weverton

Weverton chegou ao Palmeiras com a expectativa de ser um dos goleiros chamados por Tite para integrar a Seleção Brasileira que disputa a Copa do Mundo da Rússia. O arqueiro foi campeão olímpico no Rio-2016, mas acabou ficando como terceira opção de Roger Machado no Alviverde, atrás de Jailson e Fernando Prass.

Agora, com a impossibilidades de seus dois maiores concorrentes atuarem na primeira partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro após o Mundial – dia 19 de julho, contra o Santos, no Pacaembu – o arqueiro de 30 anos, que tem apenas dois duelos pelo Palestra, buscará conquistar um espaço definitivo no Verdão durante a excursão pela América Central.

No clássico contra o Peixe, Jailson está suspenso por ter sido expulso no último jogo antes da parada, contra o Flamengo, no Allianz Parque. O cartão vermelho recebido pelo atual titular coincide com o período de fortes críticas recebidas por ele da torcida. Indiscutivelmente, o camisa 42 falhou em três dos últimos quatro gols sofridos pelo Maior Campeão do Brasil – diante de São Paulo, Ceará e do próprio Rubro-Negro.

Fernando Prass, por sua vez, cotado para assumir a titularidade, não viajou ao Panamá e ficou em São Paulo para tratar uma inflamação no joelho. Em seu lugar, o jovem Matheus Teixeira ganhou uma oportunidades na delegação, mas o garoto não tem chances de ser o escolhido para atuar no clássico.

Weverton, contratado após longa passagem pelo Atlético-PR, treinou como titular da meta palestrina na pré-temporada, mas perdeu a vaga para Jailson. Depois, chegou a dizer que se preocupava que a reserva no Palmeiras pudesse tirar suas chances com Tite, o que de fato aconteceu.