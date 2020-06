Leila Pereira posta foto aérea do Allianz Parque: “Que saudade”

Com o futebol paralisado por conta da pandemia de covid-19, o Palmeiras não entra em campo para disputar uma partida há mais de 80 dias. Na noite deste domingo, por meio de seus perfis em redes sociais, a empresária Leila Pereira, proprietária da Crefisa, postou fodo aérea do Allianz Parque.

“Nossa linda casa! Que saudade”, escreveu a patrocinadora, com a imagem de três corações na cor verde. Na imagem, creditada a Marcelo Sonohara, é possível observar de cima o Allianz Parque e parte do clube social do Palmeiras, incluindo as piscinas.

Em seu último jogo na arena, disputado no dia 10 de março, o Palmeiras contou com gols do centroavante Luiz Adriano para ganhar por 3 a 1 do Guaraní. Assim, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo chegou aos seis pontos no Grupo B da Copa Libertadores.

Impedido de frequentar a Academia normalmente pelo coronavírus, o elenco palmeirense vem realizando treinos a distância. Atualmente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e seus afiliados negociam a retomada das atividades com as autoridades governamentais.