Leila admite desejo de retorno de Danilo ao Palmeiras: "Gostaria que voltasse para a casa dele"

O Palmeiras mantém vivo o sonho de contar novamente com o volante Danilo, formado na base do clube e atualmente no Botafogo. Pouco antes da derrota para o Cerro Porteño, na última quarta-feira, a presidente Leila Pereira admitiu o desejo de repatriar o jogador, mas despistou sobre uma possível negociação e disse que o Verdão segue atento ao mercado.

"Vários clubes querem o Danilo. Tenho um carinho especial por ele, é um menino que é nossa cria, um grande jogador. Estou extremamente feliz por ele estar representando o Brasil na Seleção. Sinto que o Palmeiras está lá sendo representado por ele, pelo Endrick e pelo Weverton. Três grandes atletas. É um grande jogador e estou sempre em busca", disse a dirigente em entrevista à ESPN.

"É óbvio que eu gostaria que o Danilo voltasse para a casa dele. É óbvio que sim. Para mim, nosso elenco está fechado, mas, se houver jogadores especiais que a comissão entenda que valem a pena, estamos sempre atentos ao mercado", completou Leila.

A situação de Danilo

Danilo vive um momento delicado no Botafogo. Após alegar “motivos pessoais”, ele foi cortado do jogo contra o Corinthians, que seria o seu 13º pelo Campeonato Brasileiro. O atleta de 25 anos tem o mercado europeu como prioridade, mas não descarta uma transferência para outro clube brasileiro.

Caso entre em campo mais uma vez na Série A, o volante não poderá atuar na competição por outra equipe, já que atingiria o limite de partidas por um mesmo clube.

A situação não foi bem vista pelo Botafogo, que não deve mais contar com o atleta até a disputa da Copa do Mundo. O jogador, inclusive, foi convocado por Carlo Ancelotti e integrará a delegação da Seleção Brasileira na competição.

Sonho do Palmeiras segue vivo

O interesse do Palmeiras em Danilo não é recente. Em fevereiro deste ano, o clube fez uma investida pelo volante, mas viu o Botafogo, então sob o comando de John Textor na SAF, barrar a negociação e descartar a venda naquele momento. Com isso, o Verdão encerrou as tratativas, mas manteve o jogador no radar.

Danilo é formado nas categorias de base do Palmeiras, clube que defendeu profissionalmente entre 2020 e 2022, até ser vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por cerca de R$ 110 milhões. Pelo time alviverde, disputou 141 jogos e marcou 12 gols.

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