Leila desconversa sobre ser presidente no Palmeiras e afirma “não tenho adversário político”

Patrocinadora e conselheira do Palmeiras, Leila Pereira conversou com a imprensa nesta segunda-feira antes do início da comemoração do 105º aniversário do Verdão. A dona da Crefisa voltou a afirmar que seu objetivo no momento não é tornar-se presidente do clube, destacando que seu papel é dar conselhos para os dirigentes do Alviverde.

“Isso eu não sei (ser presidente). Meu desejo é continuar sendo conselheira, continuar colaborando sempre com o Palmeiras. Eu sou conselheira, patrocinadora, mas não tenho nenhum cargo na diretoria e não quero, nunca quis. O que me interessa são os cargos nos quais os associados me escolham, quero que o associado diga ‘Leila, nós queremos vocês aqui nos representando'”. garantiu a patrocinadora.

Além disso, Leila desmentiu o envolvimento com decisões diretas relacionadas a contratações. A conselheira ressaltou que busca um distanciamento do corpo administrativo do Verdão.

“Eu não me envolvo em contratações, em decisões administrativas do Palmeiras. Sou uma conselheira, dou conselhos até onde eu possa ir. Se as pessoas ouvem meu conselho ou não, isso não cabe a mim”, afirmou.

Por fim, perguntada sobre a rivalidade com Paulo Nobre, Leila fez questão de dizer que não possui nenhum adversário dentro do clube, porém salientou que mantém uma postura firme internamente para defender suas visões e opiniões.

“Eu não tenho adversário político. Eu não tenho receio de absolutamente ninguém. Tem pessoas que pensam diferente do que eu penso e eu respeito, mas luto pelo o que acredito. Se batem em mim forte, bato forte também. Não é porque sou mulher que vou bater fraco, às vezes bato mais forte do que homem”, finalizou.