Leila contesta parceria entre Flamengo e Fluminense e manda recado a Bap

As rusgas entre Palmeiras e Flamengo seguem evidentes. A presidente do clube alviverde, Leila Pereira, questionou a recente aproximação do Rubro-Negro com o Fluminense e aproveitou para mandar um recado para Luiz Eduardo Baptista, presidente do time da Gávea.

"O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Eles tem um negocio juntos. Jogam o mesmo campeonato. Pode? Dois clubes serem sócios do Maracanã jogando o mesmo campeonato? Agora, recentemente, conseguiram alterar um jogo do Flamengo contra o Fluminense. Isso não é um conflito? O que tem o meu banco emprestar u dinheiro para o Vasco? Eu não estou comprando o Vasco", disse ao Palmeiras Cast.

"Antes de falar do Palmeiras e da presidente do Palmeiras, ele (Bap) deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele" 🗣️ Leila Pereira é a convidada do Palmeiras Cast, que vai ao ar nesta sexta! Você confere o episódio completo às 19h na TV Palmeiras Sportingbet! 🎙️ ➤… pic.twitter.com/p1jxXPHvqJ — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 1, 2026

"O que é muto estranho é: São dois clubes que são sócios na administração de um estádio, jogando o mesmo campeonato e, estranhamento, assinam cartinha solicitando alteração de data de jogos. Acho muito estranho isso. Então, antes de falar do Palmeiras e da presidente, ele (Bap) deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele", completou.

Em abril, Bap contestou um empréstimo de R$ 80 milhões que o Vasco recebeu da Crefisa, empresa que é ex-patrocinadora do Palmeiras e que tem Leila Pereira como dona. O mandatário criticou o conflito de interesses que entende existir nessa situação.

Parceria Fla-Flu

Flamengo, Fluminense e Governo do Estado do Rio de Janeiro assinaram, em 2024, o contrato de concessão do Complexo do Maracanã (Maracanã e Maracanãzinho). O Consórcio Fla-Flu lida com a administração, operação e manutenção do local. A empresa Fla-Flu Serviços S.A é a responsável pela gestão compartilhada dos clubes.

O jogo citado por Leila ocorreu no início de abril. A CBF adiou em um dia o clássico entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente marcado para um sábado, o confronto foi transferido para o domingo após solicitação dos dois clubes, que alegaram problemas logísticos enfrentados pelo Flamengo no retorno ao Brasil depois da estreia na Copa Libertadores.

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