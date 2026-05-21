Leila admite interesse em Danilo e ameniza pressão de Abel no Palmeiras

Por Murilo Gomes

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, admitiu o interesse do clube na contratação de Danilo, atualmente no Botafogo, mas afirmou que ainda não há negociações em andamento entre as partes. Além disso, a mandatária também comentou a pressão sofrida por Abel Ferreira após as recentes críticas da torcida organizada Mancha Verde.

Em entrevista nesta quinta-feira, Leila confirmou que o volante segue no radar alviverde e destacou a identificação do atleta com o clube, já que Danilo foi revelado pelas categorias de base do Verdão.

"Olha, como vocês sabem, a janela é só em julho. Eu não poderia trazer nenhum atleta agora. Eu poderia ter assinado um contrato para ele vir depois. O Danilo é um atleta que, não só o Palmeiras, vários clubes, eu não tenho dúvida nenhuma, têm interesse. É um grande atleta, um jogador criado por nós", afirmou.

A presidente ainda ressaltou que o meio-campista fortaleceria o elenco, mas evitou aprofundar qualquer possibilidade de negociação neste momento.

"Eu gostaria, claro que sim. Ele viria para fortalecer ainda mais o nosso elenco, mas não tem nenhuma conversa ainda. Agora ele está focado em representar o Brasil na Copa do Mundo. Eu fico muito feliz com a convocação do Danilo", acrescentou.

Apesar do interesse palmeirense, Leila garantiu que não existe contato formal com o Botafogo e destacou que o foco do clube está em outras prioridades na temporada.

"Atualmente, não existe nenhuma conversa com o Botafogo. Que o Palmeiras tem interesse, claro que sim. Mas eu acho que não é o momento agora de se tratar desse assunto. Nós temos outras prioridades", finalizou.

O nome de Danilo voltou a ganhar força nos bastidores após a convocação para a Copa do Mundo de 2026. O volante também desperta interesse de outros clubes brasileiros, entre eles o Flamengo. No início do ano, o Palmeiras chegou a sinalizar uma proposta milionária pelo jogador, mas ouviu do Botafogo que não havia interesse em negociá-lo naquele momento.

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Segurança em Abel

Além da situação envolvendo Danilo, Leila Pereira também falou sobre o momento turbulento vivido pelo Palmeiras. Após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela Libertadores, a Mancha Verde publicou um duro comunicado pedindo as saídas de Abel Ferreira e do diretor de futebol Anderson Barros.

A organizada criticou o desempenho recente da equipe, as eliminações para rivais nas últimas temporadas e o comportamento do treinador em entrevistas e à beira do gramado. Nos últimos jogos, protestos e vaias passaram a ser frequentes no Allianz Parque.

Mesmo diante da pressão, Leila adotou um discurso de respaldo ao trabalho realizado internamente e amenizou o cenário envolvendo Abel Ferreira.

“Não administro o Palmeiras por parte da torcida. Nosso trabalho continua sendo feito da mesma forma. Inclusive, não vi manifestação dessa parte da torcida elogiando a conquista do Paulista. Precisamos estar mais unidos", disparou.

"Existe uma cobrança profissional, porque os outros clubes também querem vencer. Nossa mentalidade é trabalhar no mais alto nível para chegar à final. Estou preparada para qualquer resultado, mas sempre dando o meu máximo pelo Palmeiras. Durmo com a consciência tranquila, porque sabemos que estamos trabalhando todos os dias para evoluir e melhorar.

A presidente ainda reforçou que o principal objetivo do clube neste momento é a classificação para a próxima fase da Libertadores e a busca pelo título continental, conquista que ainda não aconteceu em sua gestão.