Leão é idolatrado por Paulo Nobre e exalta ex-presidente do Palmeiras

Paulo Nobre só é palmeirense por causa de Emerson Leão. Quem garantiu isso foi o próprio ex-presidente do Verdão, em vídeo enviado para o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, que contou com o ex-goleiro e técnico como convidado no último domingo.

“Aqui quem está falando não é o ex-presidente, mas o palmeirense Paulo Nobre. Não sei se você (Leão) sabe, mas eu me tornei palmeirense por sua causa. E acho que ser palmeirense é a coisa mais significativa que aconteceu na minha vida, então sou muito grato a você por isso”, revelou Nobre, antes de detalhar a história.

“Na Copa do Mundo de 1974, os meus pais compraram a nossa primeira televisão a cores. Os amigos dos meus pais vinham em casa para assistir aos jogos. Eu super me identifiquei com você e, quando eu ia jogar bola com os meus amigos, dizia que eu era o Leão. Depois, quando entendi que a Seleção Brasileira era composta pelos melhores jogadores dos times brasileiros, eu quis saber em que time você jogava e, quando descobri que você atuava no Palmeiras, virei palmeirense. Você foi meu primeiro ídolo no esporte e no futebol. Queria te agradecer por tudo que aconteceu na minha vida. Valeu, Leão”, concluiu o ex-mandatário do Palmeiras.

Após o vídeo, Emerson Leão retribuiu as palavras carinhosas e exaltou a gestão de Paulo Nobre na presidência do Verdão.

“Comovente mesmo. Tenho que agradecer pelo que você (Paulo Nobre) fez pelo Palmeiras e vai fazer muito mais ainda, creio eu. A capacidade de transformação que doou ao Palmeiras, com inteligência, é digno de louvor também. Queria agradecer em nome de todas as torcidas. Faço parte dessa torcida para o futebol, não só do Palmeiras, mas também, sou de descendência italiana. Só tive contato com você uma vez, à distância, aqui na TV Gazeta, em uma entrega de prêmio. Depois nunca mais nos encontramos. Espero que tenhamos oportunidade de dialogar, para a gente se aproximar um pouco mais. É um prazer se aproximar dos bons torcedores e daqueles que fazem muita coisa pelo futebol, como você fez. Parabéns Nobre”, finalizou.