Lateral do Palmeiras emprestado ao Bahia recebe proposta do exterior

Na noite do último sábado, o Bahia publicou uma nota afirmando que o lateral João Pedro, que pertence ao Palmeiras e está emprestado até o final da temporada, recebeu uma proposta de um clube do exterior e foi liberado para viajar e realizar exames médicos.

Na publicação, a equipe baiana não declarou o nome da equipe que procurou o jogador. Ainda segundo a nota, caso a venda do lateral direito de 21 anos seja concretizada o clube será compensando com uma taxa de vitrine.

João Pedro surgiu como um lateral bastante promissor no Palmeiras em 2014. Apesar da boa performance naquela temporada, o atleta acabou perdendo espaço no clube para jogadores mais experientes e acabou sendo emprestado para a Chapecoense, no ano passado, e Bahia neste ano.

No Tricolor Baiano o lateral vinha sendo utilizado como titular por Guto Ferreira, que deverá promover a entrada de Nina Paraíba já neste domingo, quando a equipe encara o Grêmio na Fonte Nova.

Confira o comunicado do Bahia:

O Esporte Clube Bahia comunica que o lateral João Pedro recebeu proposta de uma equipe estrangeira e, conforme previsto em seu contrato de empréstimo, foi liberado para viajar e realizar exames médicos.

O Tricolor, que contratou o atleta sem ônus em janeiro, cedido pelo Palmeiras, será recompensado com o valor da chamada “taxa de vitrine” caso a negociação seja concretizada.