Keno se despede do Palmeiras: “Lembrarei sempre com carinho”

Ir embora de onde se sente à vontade nunca é fácil. Mas foi justamente o que aconteceu com Keno na última terça-feira, em que o atacante visitou a Academia de Futebol do Palmeiras para despedir-se dos companheiros de time e funcionários do clube. Negociado no último final de semana, o jogador defenderá o Pyramides FC, do Egito, pelas próximas três temporadas e deve viajar ainda nesta semana, com seu empresário Edson Neto, para acertar detalhes de sua transferência.

“A gente fica triste de deixar tanta gente legal, né? Passei muita coisa boa aqui no Palmeiras. Um time que todo mundo sonha jogar um dia e eu tive o prazer de vestir essa camisa”, disse o atleta, emocionado em cumprimentar os amigos de clube pela última vez.

“Fui muito bem recebido desde o primeiro dia aqui no clube e só tenho que agradecer os meus colegas de elenco, comissão técnica, os treinadores com quem trabalhei, dirigentes e todos os funcionários. Aprendi muito aqui com todos eles, sentirei saudades”, continuou.

Vindo do Santa Cruz em janeiro de 2017, depois de ser um dos destaques da equipe pernambucana no Brasileirão, o jogador fez 84 jogos com a camisa Alviverde, marcou 19 gols e deu nove assistências. Mais que números, imprimiu um estilo que alia dribles e velocidade para derrubar as defesas adversárias e conquistar o respeito do torcedor palmeirense.

“Lembrarei sempre com carinho da torcida do Palmeiras, ela sempre me apoiou. Toda vez que me recordo dela gritando meu nome, dá até um aperto”, falou emocionado. “Chegou minha hora de sair, mas, mesmo de longe, acompanharei os jogos e continuarei torcendo pelo sucesso do Verdão”, concluiu.

Anunciado pela imprensa do Egito como “a contratação mais cara do futebol local”, Keno já vinha sendo alvo de investidas de clubes árabes desde o início da temporada. O Maior Campeão do Brasil recusou oferta do Al Nassr em mais de uma oportunidade.

No último final de semana, porém, o Pyramides FC, clube de propriedade de Turki Al-Sheikh, ministro dos Esportes da Arábia Saudita, responsável pelas negociações do futebol no país, bateu o martelo com uma oferta de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 37,8 milhões), aceita pelo Palmeiras. O Verdão ficará com 100% do valor.