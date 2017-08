Keno rechaça resposta à ‘valsa são-paulina’ no Choque-Rei de domingo

O Palmeiras enfrenta o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em clássico recheado de rivalidade. No jogo do primeiro turno, o Tricolor conseguiu a vitória por 2 a 0 e fez um vídeo provocando o rival com gols exibidos ao som de uma valsa, ironizando os 15 anos sem vitória no Morumbi. No jogo do próximo final de semana, o Verdão tem a chance de responder ao adversário caso consiga um triunfo, porém, para o atacante Keno, o foco tem que estar apenas dentro de campo, e não em respostas fora das quatro linhas.

“O mais importante é ganhar, não a provocação. Se eles fizeram valsa lá, direito deles, venceram o jogo. Mas aqui somos profissionais. Apesar de haver rivalidade, a gente ta com a cabeça tranquila e vai apenas para fazer o resultado”, minimizou o atacante.

Para Keno, porém, a partida tem outro significado, e pode simbolizar a retomada da tranquilidade ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O atacante quer uma vitória no clássico para dar moral à equipe alviverde após uma sequência de três jogos sem triunfo.

“Pode ser um ponto de virada sim. A gente sabe que em um clássico podemos dar a volta por cima. Nunca perdemos para o São Paulo no novo Palestra Itália. A gente sabe que não vive uma fase muito boa, mas clássico é diferente. Vamos em busca dos três pontos”, projetou.

O atacante finalizou fazendo uma projeção do Choque-Rei do próximo domingo. Para Keno, o São Paulo pode vir ao Palestra Itália para jogar fechado no campo de defesa. Por isso, a equipe do Palmeiras tem que aproveitar as chances que tiver para marcar o gol.

“Todo time que joga com o Palmeiras no Palestra vem fechadinho. Temos que ter paciência para furar o sistema defensivo deles. Se tiver uma oportunidade, temos que ter tranquilidade na frente do gol para marcar”, completou.

Apesar da sequência negativa, o Palmeiras segue dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a quarta posição, com 33 pontos. O Verdão busca a vitória para se consolidar ainda mais na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Especial para a Gazeta Esportiva*