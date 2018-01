Keno é baixa e Deyverson sai machucado em treino do Palmeiras

Um dia após vencer o Santo André, pela estreia do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou problemas na Academia de Futebol. Em treinamento nesta sexta-feira, o atacante Deyverson torceu o pé direito e deixou o campo mancando, acompanhado do médico Gustavo Maglioca, já que não conseguia apoiar o local machucado.

Keno foi mais um problema nas atividades do Verdão. O atacante deveria participar dos trabalhos que contaram apenas com jogadores reservas, mas não foi a campo por conta de uma amigdalite.

Já o zagueiro Antônio Carlos, que foi substituído na sexta-feira por conta de problemas físicos, apareceu caminhando do vestiário com uma bolsa se gelo presa à panturrilha esquerda. Após a estreia do Verdão, o zagueiro afirmou que apenas teve cãibras.

O destaque positivo ficou por conta da presença de Gustavo Scarpa, que fez seu primeiro trabalho com bola ao lado do elenco. O meia, que ainda aprimora a parte física, ainda concluiu os trabalhos na caixa de areia ao lado de Moisés, outro que melhora seu condicionamento e teve a pré-temporada estendida.

O elenco todo volta a treinar na manhã deste sábado, sem a presença da imprensa. O duelo com o Botafogo será às 17 h, (de Brasília), domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.