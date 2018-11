Keno comemora título do Palmeiras e brinca com medalha: “Sou campeão”

A comemoração do decacampeonato brasileiro do Palmeiras, conquistado no último domingo, não se limitou apenas à São Januário e à festa realizada na Academia de Futebol entre a noite do último domingo e a madrugada da segunda-feira. Do Egito, o atacante Keno, atualmente no Pyramids, também fez questão de exaltar o título alviverde e dar os parabéns aos ex-companheiros.

“Nunca escondi o carinho que tenho pelo Palmeiras e, mesmo de longe, sempre procuro acompanhar os jogos do clube. Domingo não poderia ter sido diferente e comemorei muito. Deixei diversos amigos e esse elenco e essa torcida mereciam demais o título. Vivi muita coisa boa por lá e estarei sempre na torcida pelo sucesso do time”, disse Keno.

Titular em nove jogos do Campeonato Brasileiro, autor de um gol e uma assistência antes de ser negociado, Keno também aproveitou para pedir uma medalha pela participação em parte da campanha. ”Me sinto orgulhoso por ter contribuído de alguma forma. Depois do jogo mandei algumas mensagens para a rapaziada parabenizando pela conquista. Agora só falta ligar para o pessoal do clube e pedir para não esquecerem de guardar a minha medalha. Também sou campeão, né?”, brincou.

Apesar da alegria com o título, Keno também fez questão de enviar uma mensagem especial e de apoio para Willian, que lesionou o ligamento do joelho justamente no lance que originou o gol do título, marcado por Deyverson, e deve ficar afastado dos gramados entre seis e nove meses.

”O (Willian) Bigode é um dos grandes amigos que fiz no Palmeiras e que levarei para o resto da vida. Um cara exemplar, tanto dentro como fora de campo, e rezarei pela sua rápida recuperação. É um cara sensacional e tenho certeza que voltará rápido e ainda melhor”, finalizou Keno.

Com a camisa do Palmeiras, o atacante disputou 84 jogos, marcou 19 gols e deu nove assistências. No meio do ano, foi negociado com o Pyramids, do Egito, onde já marcou oito gols e deu três assistências em 13 jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com