Juventus entra na briga para levar Luan Cândido, diz jornal italiano

Mais um gigante do futebol europeu está de olho na contratação de Luan Cândido. Trata-se da Juventus, que, segundo o jornalista Fabrizio Romano, do Calciomercato, entrou na briga com Barcelona e Manchester City para levar a joia do Palmeiras.

A Vecchia Signora está, de fato, atrás de um lateral esquerdo para reforçar seu sistema defensivo. Marcelo, em má fase no Real Madrid, seria o favorito para exercer a função, mas nada impede uma aposta em algum jogador mais jovem. Renan Lodi, do Atlético-PR e de 20 anos, já havia sido ventilado em Turim. Agora é a vez de Luan, de 18.

De acordo com o noticiado no último mês de fevereiro, o Barcelona estaria muito próximo de fechar com a promessa. A oferta dos catalães seria de 10 milhões de euros, tal como a pelo zagueiro Vitão, que completaria o pacote de aproximadamente R$ 84 milhões aos cofres do Verdão. Segundo o jornal Sport, porém, o defensor de 19 anos teria sido recusado pelos grenás, que não teriam deixado de se interessar pelo lateral.

Além de Barça e City, outras equipes estariam monitorando o garoto. São elas: Lyon, da França, Borussia Dortmund e RB Leipzig, da Alemanha. Vale lembrar que Luan tem contrato com o Palmeiras até setembro de 2020 e, apesar de ser presença frequente nas convocações da Seleção Brasileira de base, ainda não disputou uma partida sequer pelo profissional do Palestra.

