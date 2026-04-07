Junior Barranquilla-COL x Palmeiras: saiba onde assistir à estreia da Libertadores

O Palmeiras estreia na Libertadores na noite desta quarta-feira, contra o Junior Barranquilla-COL. A partida da primeira rodada da fase de grupos da competição acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

Palmeiras e Junior Barranquilla estão no Grupo F ao lado de Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.

Onde assistir ao vivo?

TV : TV Globo (TV aberta) e ESPN (TV fechada)

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: GE TV Streaming : Disney+

: Disney+ O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Junior Barranquilla

O Junior Barranquilla tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos na Liga Colombiana. A equipe de Cartagena esteve em campo pela última vez na sexta-feira, quando foi derrotada por 2 a 1 pelo Deportivo Cali. São 17 jogos, oito vitórias, dois empates e sete derrotas.

Palmeiras

O Palmeiras chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último domingo, venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Os comandados de Abel Ferreira, vice-campeões da Libertadores em 2025, participam pela 11ª vez seguida do torneio continental e vão em busca do tetra. O Verdão soma, no ano, 22 jogos, 17 vitórias, dois empates e três derrotas.

Arbitragem de Junior Barranquilla x Palmeiras