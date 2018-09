Juiz que prejudicou Palmeiras em 2001 participa de reunião sobre VAR

O confronto entre Palmeiras e Colo-Colo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, contará com o recurso do VAR. Na noite desta quarta-feira, véspera da partida em Santiago do Chile, a delegação do time alviverde participou de uma reunião sobre o assunto com a presença do ex-árbitro paraguaio Ubaldo Aquino, que prejudicou o clube em 2001.

O Palmeiras divulgou fotos da palestra sobre o VAR por meio de seu perfil no Twitter. Em uma das imagens, o gerente de futebol Cícero Souza toca o ombro de Aquino, atual integrante da Comissão de Arbitragem da Conmebol. O brasileiro Wilson Seneme, presidente da Comissão, também participou da reunião.

Em uma atuação desastrosa, o paraguaio apitou o empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Boca Juniors na primeira partida pela semifinal da edição de 2001 da Copa Libertadores. Disputado na Bombonera, o jogo teve interferência decisiva do árbitro, desde então chamado de “Robaldo” pelos palmeirenses.

“Juiz paraguaio dá pênalti inexistente para o Boca e deixa de marcar outro para o Verdão”, noticiou o jornal A Gazeta Esportiva em sua capa no dia seguinte. A reportagem sobre o jogo, intitulada “Assalto na Argentina”, afirma que o “Verdão foi roubado na primeira semifinal”.

O Palmeiras saiu na frente com Alex, mas o Boca Juniors empatou em pênalti inexistente de Alexandre sobre Barihjo, convertido por Guillermo Schelotto. No segundo tempo, Fábio Júnior ampliou e Barihjo igualou. Aquino ignorou pênalti claro do goleiro Córdoba sobre Fernando e ainda deu amarelo ao volante, que depois seria expulso ao lado de Barihjo.

Uma semana depois, com Oscar Ruiz no apito, após outro empate por 2 a 2 no Palestra Itália, o Boca Juniors avançou à decisão da Copa Libertadores de 2001 nos pênaltis. Dois anos antes, foi Ubaldo Aquino o árbitro responsável por dirigir a final entre Palmeiras e Deportivo Cali, disputada no mesmo estádio.

A queda diante do Boca Juniors em 2001 marcou a última participação do Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores. A partir das 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, um dia depois de rever Ubaldo Aquino, o clube alviverde encara o Colo-Colo na tentativa de voltar a passar pelas quartas.

