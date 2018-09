Jovens devem ter primeira chance como titulares com Felipão no Palmeiras

O Palmeiras deve encarar o Bahia neste domingo com sua ‘formação B’, que costuma jogar o Campeonato Brasileiro. No entanto, a escalação palestrina deve ter mudanças e a tendência é que ao menos dois garotos tenham a oportunidade de serem titulares pela primeira vez com Felipão.

Diante do Tricolor, Scolari não terá o centroavante Deyverson, suspenso. Além disso, deve poupar todos os atletas que encararam o Cruzeiro pela Copa do Brasil, neste meio de semana, visando o duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Colo-Colo. Assim, Papagaio e Artur podem receber oportunidades entre os titulares.

O centroavante vive fase espetacular defendendo a equipe Sub-20 do Palmeiras. Nos últimos 17 jogos pelas categorias de base, ele marcou 15 gols. No caso do Campeonato Brasileiro, Papagaio é o artilheiro do torneio com sete tentos em seis partidas.

Na última rodada do Brasileirão, quando o Palestra venceu o Corinthians no Allianz Parque, Felipão comentou que o garoto quase entrou na etapa final do Derby. “Eu queria coloca-lo em campo. Nossa… Faltou um pouquinho para colocar, porque ele joga bem. Preste atenção: joga bem, é inteligente, protege bem a bola”.

O caso de Artur é distinto. Vindo de uma ótima temporada no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Londrina, em que teve o maior número de assistências de toda a competição, o garoto sofreu com uma lesão que o atrapalhou em 2018.

Após perder o Campeonato Paulista, o jovem atuou em apenas cinco partidas do Brasileirão, sendo uma como titular. Na ocasião, ele foi um dos destaques do Verdão que bateu o Paraná por 3 a 0 em casa. No duelo, ele teve o comando do interino Wesley Carvalho. Depois, porém, perdeu espaço com Felipão e entrou em apenas três partidas, sem brilhar.

Uma provável formação para o Palmeiras encarar o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Jean e Lucas Lima; Hyoran, Artur e Papagaio.

