Jovem repete Dudu e Robinho com gol de cobertura: “O meu foi melhor”

Com um empate por 1 a 1 diante do São Paulo, alcançado na tarde deste sábado, o Palmeiras conquistou o título paulista sub-15. A exemplo de Dudu e Robinho, o lateral direito Gustavo Garcia anotou um gol por cobertura no Majestoso disputado no Palestra Itália.

Precisando da vitória para conquistar o título, o São Paulo abriu o placar com Theo ainda no primeiro tempo. Logo depois, Garcia dominou na intermediária pelo lado direito e, de longe, encobriu o goleiro Young para definir o placar mantido até o final.

“Foi de propósito, na intenção do gol mesmo”, jurou o lateral direito. “Não cheguei a ver a posição do goleiro, mas percebi o campo aberto e chutei. A gente treinou bastante finalização e, graças a Deus, fui feliz por ter acertado o gol”, comemorou o garoto de 15 anos de idade.

O meia Robinho encobriu Rogério Ceni no Campeonato Paulista 2015 e o atacante Dudu fez o mesmo com Denis no Estadual 2017. Os dois gols foram anotados em Majestosos disputados no Estádio Palestra Itália e renderam placas aos protagonistas.

“O Palmeiras costuma ser bastante feliz contra o São Paulo, uma equipe muito forte”, afirmou Garcia, sorridente ao ouvir se gostaria de ganhar uma placa pelo lance. “Ah, se Deus quiser. Vamos esperar. O que fico mais feliz é por ter trazido o título à nossa equipe”, afirmou.

Ainda em campo, o lateral direito manteve o bom-humor ao comparar seu gol com os de Dudu e Robinho. “Não sei, mas acho que o meu foi melhor”, afirmou, rindo. “É muito bom ter uma experiência como essa, ainda mais contra o São Paulo, um grande clube”. completou.

Dono da melhor campanha, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista sub-15 após empates por 0 a 0 e 1 a 1 contra o São Paulo nas finais. O time alviverde encerrou o torneio estadual com um retrospecto de 27 vitórias, três empates, duas derrotas, 122 gols marcados e apenas 13 sofridos.