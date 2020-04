Jovem do Palmeiras entra para lista das melhores revelações do mundo

Promovido para o elenco profissional do Palmeiras em 2019, Gabriel Veron segue em ascensão na carreira. Nesta terça-feira, o jovem atacante entrou para a lista do prêmio NxGn 2020, organizado pelo portal Goal.

A premiação reúne, com votos de jornalistas ao redor do mundo, os 50 melhores jogadores abaixo dos 19 anos. O palmeirense de apenas 17 anos apareceu pela primeira vez na relação e ocupou o 34º lugar.

“Estou muito feliz, vendo que meu trabalho está dando certo e vou continuar fazendo o que eu faço dentro de campo. Sei que não está bom ainda, tenho que continuar trabalhando que, com trabalho e dedicação, vou chegar no meu objetivo que é jogar no mais alto nível do futebol”, contou Veron ao Goal.

O prêmio maior ficou para o atacante brasileiro Rodrygo do Real Madrid, quase dois anos mais velho que Veron. Ansu Fati, do Barcelona, e Mason Greenwood, do Manchester United completaram o pódio.

Com a camisa do Palmeiras, o atacante soma dez jogos e dois gols marcados. Nesta temporada, o jovem já foi escalado sete vezes por Vanderlei Luxemburgo, três como titular.