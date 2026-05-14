Joia atinge marca no profissional em classificação do Palmeiras: "Sentimento especial"

O Palmeiras se classificou com autoridade para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer a Copa do Brasil, por 4 a 1, na última quarta-feira. Quem ganhou minutos mais uma vez foi o jovem Larson, que valorizou mais uma oportunidade e também comemorou o avanço na competição. Ele alcançou a marca de 10 jogos no profissional.

"Merecemos a classificação. Fizemos dois grandes jogos, mostramos a força de toda nossa equipe, do nosso grupo. Todos que participaram foram bem, conseguimos duas vitórias contundentes, que nos dá confiança e força não só para a Copa do Brasil, mas também pra todos os objetivos que temos na temporada. Importante seguirmos trabalhando, evoluindo, para estarmos prontos pros desafios. Todo jogo é uma decisão e precisamos estar preparados", afirmou Larson.

O volante estreou no profissional no dia 15 de novembro do ano passado, no clássicocontra o Santos. De lá pra cá, foi promovido pelo técnico Abel Ferreira, que não esconde o carinho pelo jovem de 20 anos. Contra a Jacuipense, Larson chegou aos 10 jogos como profissional, já tendo disputado jogos do Paulista e do Brasileirão na atual temporada.

"É um sentimento especial. Sei que é apenas o começo, mas fico feliz com as oportunidades, por poder estar em campo ajudando meus companheiros. Procuro trabalhar muito todos os dias pra poder corresponder quando eu for acionado. O nível de exigência é altíssimo, a qualidade do grupo é muito grande, então preciso estar sempre 100%. Espero ajudar ainda mais e fazer história aqui", completou o volante.

Larson chegou ao Palmeiras inicialmente emprestado pelo Goiás, para atuar no sub-20, mas a rápida ascensão nas categorias de base fez o Verdão se antecipar e exercer a compra do jovem em janeiro deste ano. Na base, o volante chegou a disputar 32 partidas, marcou três gols e foi campeão brasileiro. O rápido destaque chamou a atenção de Abel Ferreira, que o "adotou" desde então.

Classificado na Copa do Brasil e com Larson à disposição, o Palmeiras volta a virar a chave para o Campeonato Brasileiro no final de semana. O Verdão recebe o Cruzeiro, no sábado (16), às 21h (horário de Brasília), pela 16ª rodada do competição.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Palmeiras x Cerro Porteño (quinta rodada da Libertadores)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)