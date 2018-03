Jogando pela melhor campanha, Palmeiras enfrenta o Ituano

Depois de encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Campeonato Paulista com uma vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras vai em busca da melhor campanha da fase de classificação da competição, o que dá a vantagem do mando de campo no mata-mata. Os comandados de Roger Machado irão enfrentar o Ituano neste domingo, às 17 horas (de Brasília), em confronto válido pela 12ª e última rodada do estadual.

Já a equipe do interior entra na partida tentando confirmar a segunda colocação do grupo A e a classificação para as quartas de final. O único resultado que garante isso ao elenco de Vinicius Bergantin sem depender de outros resultados é o triunfo, porque o Bragantino, terceiro colocado do grupo, tem apenas um ponto a menos.

Um dos desafios do Verdão será quebrar o tabu de seis anos sem vencer no estádio Novelli Júnior. Neste período foram duas derrotas e um empate, sendo o último resultado um 1 a 0 para a equipe do interior em 2017. Além disso, o Galo ainda não perdeu jogando como mandante nesta edição do Paulistão. Foram três vitórias e dois empates em cinco jogos, sendo que as últimas duas partidas em Itu terminaram com triunfos sobre Red Bull e São Paulo.

Uma das características do Alviverde no clássico foi a forte marcação e pressão e o treinador Roger Machado acredita que pode dar muito trabalho ao seu adversário se seu time manter o nível de concentração que teve no Choque-Rei. “Se levar esse espírito para qualquer competição, não tenha dúvida de que a gente leva perigo para qualquer adversário”, disse em entrevista coletiva após o jogo da quinta-feira.

Além disso, o comandante da esquadra verde e branca sabe que, depois da vitória por 2 a 0, a expectativa da torcida subiu. “A gente tem um nível e o sarrafo aumentou em função da apresentação no primeiro tempo (contra o São Paulo). Agora é ampliar essa janela e fazer isso em todos os jogos. Não há por que a gente não fazer se a gente mostrou ser possível”, completou.

No lado do Ituano, o atacante Marcelinho comemorou o fato do Galo só depender de suas próprias forças para avançar para as quartas de final, mas ressaltou a força do elenco palestrino. Ele também destacou que seria importante chegar no mata-mata com uma vitória sobre o Verdão.

“É um alívio jogar sabendo que você depende apenas das duas forças. O reserva deles seria titular em qualquer equipe grande do Brasil. Vamos respeitar e nos impor por estarmos jogando em casa”, declarou. “Classificar vencendo o jogo nos dá ainda mais confiança para a próxima fase, então é importante entrarmos concentrados. Precisamos fazer o que temos feito, que são bons jogos em um bom nível em jogos difíceis que encontramos no Paulistão”, finalizou.

O Palmeiras não poderá contar com o lateral-esquerdo Victor Luis e com o volante Felipe Melo para a partida. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. Michel Bastos e Thiago Santos devem substitui-los. Além disso há a dúvida se Roger Machado irá poupar os jogadores que estão pendurados, como Borja, Lucas Lima e Antônio Carlos. No lado do time do interior, o goleiro Vágner não deverá ir a campo porque pertence ao time da capital e a multa para ele poder jogar não deverá ser paga. Com isso, Wagner deverá ser o arqueiro do time de Vinícius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

ITUANO x PALMEIRAS

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 11 de março de 2018, domingo

Horário: 17 horas (Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima (SP)

ITUANO: Wagner; Igor Vinícius, Léo, Alison e Raul; Baralhas, Marcos Serrato (Tony) e Guilherme; Marcelinho, Júnior Santos e Claudinho

Técnico: Vinicius Bergantin

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Luan), Thiago Martins e Michel Bastos; Thiago Santos, Bruno Henrique (Tchê Tchê) e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, William e Borja (Guerra)

Técnico: Roger Machado