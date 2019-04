Jogadores emprestados pelo Palmeiras se destacam em outros clubes

Em meio às críticas sofridas pelo ataque do Palmeiras, dois jogadores emprestados pelo clube têm se destacado neste primeiro semestre. Os atacantes Yan e Artur apresentam bom desempenho atuando por Estoril e Bahia, respectivamente.

Desde que chegou ao clube português, Yan não foi titular em apenas uma partida, em que entrou no segundo tempo. No total, já são nove jogos pela equipe, com dois gols marcados e uma assistência anotada, todos pela segunda divisão de Portugal.

Cria das categorias de base do Vitória, Yan chegou ao Verdão em 2017, em negociação que envolveu a ida Cleiton Xavier para o Leão. O atleta se destacou no último ano e foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro sub-20 em 2018.

Ele chegou a ser inscrito na lista de jovens à disposição de Luiz Felipe Scolari para o Campeonato Paulista deste ano, antes de ser emprestado até o final de maio de 2019. A avaliação da comissão técnica, porém, era de que o atleta não estava pronto, especialmente fisicamente, para desempenhar no futebol profissional.

Artur

Na mesma posição de Yan, Artur também está se destacando, mas jogando pelo Bahia. Em 19 partidas, o jovem de 21 anos tem sido titular, marcou quatro gols e sete assistências. Participou de tentos do Tricolor em todas as três competições que a equipe jogou neste ano.

Artur foi revelado pela categoria de base do Palmeiras, mas obteve destaque em 2017 atuando pelo Londrina na Série B, marcando 10 gols e contribuindo com 8 assistências na campanha do time paranaense naquele ano. Os números fizeram dele o segundo maior garçom da Segundona na ocasião, perdendo apenas para o argentino D’Alessandro, do Internacional.

Em 2018, Artur retornou ao Palmeiras e não conseguiu encontrar seu espaço, atuando apenas em 5 partidas do Campeonato Brasileiro, sendo apenas uma delas como titular. No último final de semana, já pelo Bahia, ele se sagrou campeão estadual.