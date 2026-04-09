Arias critica gramado de estreia na Libertadores e diz que Palmeiras sai com "dois pontos perdidos"

O Palmeiras iniciou sua caminhada na Libertadores com um empate por 1 a 1 fora de casa, diante do Junior Barranquilla, na noite desta quarta-feira, em Cartagena, na Colômbia. Jhon Arias, que contou com apoio de sua família na arquibancada, detonou o estado do gramado do Estádio Olímpico Jaime Morón León e disse que o sentimento é o de "dois pontos perdidos".

"A maior surpresa foi com o estado do gramado. Inacreditável a condição em que o gramado estava. Para um jogo desse tamanho, um jogo de Libertadores, algo tem que ser revisado. Eu acho que o sentimento é de que a gente volta com dois pontos perdidos, mais que com um ponto ganho. É valorizar também o esforço, como falei. A condição influenciou o jogo. Não é uma desculpa, é a realidade. E bom, a gente sai daqui com um empate que só vale a pena se a gente vencer em casa o próximo compromisso", disse à ESPN.

Apesar de o resultado não ter sido o ideal, Jhon Arias viveu uma noite especial. Com familiares presentes nas arquibancadas, o colombiano destacou a emoção de atuar pela primeira vez na cidade onde seus parentes moram e agradeceu o apoio.

"É especial. Minha família estava aí na arquibancada, me acompanhando, para eles era especial a primeira vez que eu joguei aqui na cidade em que eles moram. É sempre especial o carinho, o apoio deles aqui de perto. Como falei, infelizmente a gente sai com um empate, mas a gente sabe que a Libertadores é difícil mesmo", finalizou.

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O Palmeiras volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Corinthians no próximo domingo, antes de disputar o primeiro jogo de Libertadores nesta temporada diante de sua torcida, no Allianz Parque.

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