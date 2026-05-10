Jefté vê brecha e deve ser titular do Palmeiras pela primeira vez desde lesão

Após mais de um mês afastado por lesão muscular, Jefté voltou a ganhar espaço no Palmeiras e pode ser titular novamente neste domingo, contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo vê uma brecha surgir no elenco após Arthur apresentar um edema na coxa direita e virar dúvida para a partida.

Jefté não começa uma partida desde o duelo contra o Grêmio, no início de abril, quando sofreu uma lesão na coxa direita justamente durante a vitória palmeirense. Na ocasião, o camisa 6 havia assumido a vaga de Piquerez, que passou por cirurgia no tornozelo direito e segue em recuperação no Núcleo de Saúde e Performance.

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Desde então, o jovem Arthur ganhou sequência na equipe de Abel Ferreira, mas também passou a enfrentar problemas físicos. Após a vitória sobre o Bahia, o lateral de 20 anos realizou exames e teve detectado um edema na coxa direita, desfalcando as atividades no campo na última sexta-feira.

Com isso, Jefté aparece como principal opção para reassumir a lateral esquerda do Verdão. Recuperado da lesão, o jogador voltou a ser utilizado gradualmente por Abel Ferreira nas últimas semanas.

Selfie dos greengos para avisar: estamos a caminho, Belém! 💚🛫 pic.twitter.com/C3rBNisuTg — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 9, 2026



Desde o retorno, Jefté entrou em campo por 28 minutos contra a Jacuipense, atuou por dois minutos diante do Cerro Porteño e somou mais 17 minutos na vitória sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores. Contra Red Bull Bragantino e Santos, permaneceu apenas no banco de reservas.

Enquanto isso, Piquerez segue em recuperação após cirurgia no tornozelo direito. O uruguaio já realiza trabalhos no gramado, mas ainda não possui retorno imediato previsto.

O Palmeiras enfrenta o Remo neste domingo, às 16h (de Brasília), pela sequência do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira lidera a competição nacional.