Jefté celebra assistência e diz estar aproveitando chances no Palmeiras: "Gratificante"

Responsável pela assistência para o gol de Paulinho na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no último sábado, Jefté celebrou o passe para o camisa 10 e destacou que tem aproveitado as oportunidades que vem recebendo.
“Tenho entrado em alguns jogos e aproveitado bem os minutos que estou jogando. A gente trabalha bastante no dia a dia e a assistência é fruto disso, do nosso trabalho nos treinamentos. Fiquei muito feliz porque sei o quanto somos cobrados aqui por estar no Palmeiras, que é um clube gigante", disse.
"Poder contribuir com assistência para uma grande vitória, para mim, foi muito gratificante. É agradecer à equipe também por ter feito um grande jogo”, acrescentou.
Jefté foi acionado por Abel Ferreira aos 36 minutos da segunda etapa no lugar de Arthur Gabriel. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, o lateral invadiu a área pela esquerda e tocou para Paulinho finalizar do meio da área e marcar o terceiro gol da vitória por 3 a 0 do Verdão, que ganhou vantagem na liderança do Brasileirão.
Esta foi a quarta assistência de Jefté pelo Palmeiras. Contratado em agosto de 2025 junto ao Rangers, da Escócia, ele soma 26 jogos pelo Verdão.
Próximo jogo do Palmeiras
Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL
Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)
Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)