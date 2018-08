Jean admite infelicidade em pênalti e promete treinar mais cobranças

Pelo segundo jogo consecutivo, o Palmeiras ficou no empate sem gols após desperdiçar uma cobrança de pênalti. O experiente Jean, responsável por desperdiçar diante do América-MG, prometeu intensificar os treinamentos após falhar na tarde deste domingo, no Estádio Independência.

“Minha forma de cobrar é esperando o goleiro decidir. Ele aguardou até o último (momento) e foi feliz. Mas é levantar a cabeça. Temos uma competição muito grande pela frente na quinta-feira (Copa Libertadores) e devemos estar prontos”, afirmou Jean. “Não fui feliz e o goleiro pegou”, reconheceu.

O pênalti para o Palmeiras diante do América-MG, cometido por Matheus Ferraz sobre Moisés, saiu ainda no primeiro tempo. Após apresentar um bom rendimento na metade inicial, o time visitante caiu significativamente e não conseguiu criar chances na etapa complementar.

“Como eu espero o goleiro, fica mais difícil de colocar força, quando você vai com essa velocidade para a bola. Mas é continuar trabalhando. Eu sempre bati assim, desde a época do Fluminense. É treinar mais, trabalhar mais e levantar a cabeça, porque são muitos jogos e vamos ter mais pênaltis pela frente”, disse Jean.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio La Olla, o Palmeiras volta a campo para encarar o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após poupar contra o América-MG, o técnico Luiz Felipe Scolari terá os titulares descansados para o torneio continental.

“Temos condições de chegar às finais em todas (as competições)”, resumiu Jean, animado com a volta de Felipão, seu técnico na Seleção Brasileira. “É um cara vencedor, campeão por onde passou. Estou muito feliz por trabalhar com ele novamente e pela confiança que vem me dando”, afirmou.