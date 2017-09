Jailson retorna ao gramado pela 1ª vez e anima médico palmeirense

Jailson está perto de voltar à normalidade no Palmeiras. No treino desta quinta-feira, o goleiro voltou a campo pela primeira vez desde que lesionou o quadril, no dia 9 de agosto, e iniciou o período de transição física de departamento médico aos gramados para encaminhar seu retorno tanto às atividades com o restante do elenco quanto aos jogos.

O veterano de 36 anos, apesar de ter reaparecido, não pôde abusar. Ele apenas fez alguns trabalhos de fortalecimento, deu alguns saltos e simulou algumas situações de jogo menos intensas. Enquanto isso, Fernando Prass trabalhava entre os titulares.

Após sua primeira aparição nas dependências externas do CT, Jailson animou o médico alviverde Gustavo Magliocca, que elogiou o desenrolar do tratamento do atleta. No entanto, não foi feita nenhuma projeção exata de quando o arqueiro poderá estar à disposição do técnico Cuca.

“Estamos felizes com o retorno, principalmente com a resposta positiva ao planejamento traçado pela fisioterapia, então estamos vendo com muito otimismo”, comemorou Magliocca.

“Não consigo prever que em uma semana ele vá fazer treinos normais, temos que ter cuidado, não é uma questão apenas física, não só é recuperar os movimentos, é recuperar a técnica do atleta, que estava há pouco tempo jogando, vinha super bem, é uma lesão que precisa de mais lastro para avaliar”, completou.

Com a lesão, que aconteceu durante a segunda partida contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, o camisa 14 palmeirense perdeu um total de três confrontos, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Ele também estará fora do duelo do próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, em Minas Gerais.

*Especial para a Gazeta Esportiva